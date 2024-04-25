Лесной пожар ликвидировали в Химках

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В четверг днем в Сходненском участковом лесничестве в 6 км от деревни Лунево округа Химки на площади 0,3 га с помощью системы видеомониторинга было обнаружено возгорание, которое из-за сильного ветра увеличилось до 1,2 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

На место пожара незамедлительно было направлено 3 единицы техники и 9 человек личного состава лесопожарных формирований.

Им потребовалось 4 часа 20 минут, чтобы ликвидировать пожар.

Возгорание было низовым. Причина — человеческий фактор.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц - от 15 до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц - от 30 до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц - от 100 тыс. до 2 млн рублей.

возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8(800)100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.