Министр труда Котяков ответил на заявления о конце дешевого труда в России

Глава министерства труда РФ Антон Котяков прокомментировал высказывания экономистов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) о грядущем исчерпании готовности жителей России трудиться на низкооплачиваемых рабочих местах, сообщает РБК .

«Я бы даже не сказал, что дешевый труд остался или не остался (в прошлом — ред.), но я бы сказал, что ценность трудовых ресурсов сегодня, для достижения общенациональных целей, она растет», — сказал Котяков.

Он подчеркнул, что речь идет о ценности работника в экономике, а не о «цене в рублях», которая тоже продолжает расти.

Министр отметил, что на стоимость трудовых ресурсов оказал влияние комплекс ресурсов, в том числе увеличение МРОТ, который на сегодняшний день минимальный размер оплаты труда превышает прожиточный минимум и составляет 19,2 тыс. рублей.

По его словам, Минтруд поставил для себя планку к 2030 году обеспечить превышение МРОТ над прожиточным минимумом трудоспособного населения более чем на 30%.

Котяков добавил, что вторым фактором является конкуренция за квалифицированные кадры между работодателями. Речь идет не только о размере зарплаты, но и социальных гарантиях.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон, который уточняет размер повышенной оплаты за сверхурочную работу. Он вступит в силу с 1 сентября текущего года.