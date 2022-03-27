РИАМО - 27 мар. ЦБ РФ временно запретил продавать гражданам иностранную валюту. В Москве сразу появились, так называемые, «черные» валютчики, но эксперты предупреждают, что у них не нужно покупать доллары или евро, сообщает «Вечерняя Москва»

Так, сейчас официальный курс доллара составляет около 100 рублей, а «черные» валютчики продают их за 200 рублей. Между тем, евро они продают за 270-350 рублей.

Россиянам сейчас может понадобиться валюта для того, чтобы, например, поехать в отпуск в Турцию, Таиланд или Египет.

При этом покупателям иностранной валюты в незаконных местах грозит ответственность.

«Согласно статье 15.25 КоАП, штраф для граждан и индивидуальных предпринимателей за куплю-продажу иностранной валюты, минуя уполномоченные банки, может составить от 75 до 100% суммы незаконной валютной операции. Проще говоря, покупать валюту у частных лиц, во-первых, незаконно, а во-вторых, чревато утратой всей суммы. К тому же вас могут обмануть, продав поддельные доллары и евро или пачку нарезанной бумаги — если сумма крупная», - предупредил юрист Московской коллегии адвокатов Сергей Ланской.