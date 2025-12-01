Педагоги Подмосковья стали победителями Всероссийского конкурса точных наук

Объявлены победители Всероссийского конкурса «Вклад в поколение», направленного на поддержку и развитие педагогов, работающих в области точных наук. Конкурс призван отметить учителей математики, физики и информатики, чьи методические разработки и профессиональная деятельность способствуют подготовке нового поколения специалистов для российской науки и технологий. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В число победителей конкурса вошли два учителя математики из Московской области — Святослав Иерусалимов и Екатерина Царева. Святослав Александрович работает в Новой Черноголовской школе, активно сотрудничает с Математическим центром «Вектор» в качестве эксперта и делится своими методическими разработками на курсах повышения квалификации. Екатерина Сергеевна — преподаватель 5‑го математического класса в Лицее имени Героя Советского Союза Б. Н. Еряшева городского округа Фрязино. Она успешно сочетает фундаментальные знания с развитием творческого мышления у своих учеников, что особенно важно на начальных этапах изучения математики.

В этом году конкурс привлек значительное внимание педагогического сообщества, собрав более 7600 заявок от преподавателей из 51 региона России. Победителей выбрали ведущие преподаватели технических дисциплин школ и вузов России по результатам многоэтапного отбора и выполнения творческих заданий.

Всего по итогам конкурса более 170 учителей получат гранты в размере 200 000 рублей. Помимо финансовой поддержки, победители ждет доступ к актуальным методическим материалам, образовательным программам и профессиональному сообществу «Т-Образование», что позволит им продолжить свое профессиональное развитие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.