Подмосковное лесничество получило диплом на межрегиональной конференции

Помощник участкового лесничего Талдомского филиала ГАУ МО «Мособллес» Дарья Власова вместе с воспитанниками школьного лесничества «Юные друзья леса» приняли участие в пятой межрегиональной научно-практической конференции творческих работ учащихся «Исследователь XXI века». Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Они представили проект на тему «В лесу родилась елочка, пускай там и живет» — яркую презентацию, раскрывающую методы восстановления лесных массивов, технологию посадки деревьев и мероприятия по уходу за лесом. Работа юных исследователей получила высокую оценку жюри и была отмечена дипломом участника.

«Конференция позволила юннатам поделиться своей научной работой и внести вклад в популяризацию экологической культуры среди подрастающего поколения», — сказала Дарья Власова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году 39 пожаров — треть от общего количества — обнаружили с помощью «умных» камер, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

«С начала года благодаря «умным» камерам, которые установлены на вышках сотовой связи, удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 га — около трети от общего количества. ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру. Система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут. Все 134 камеры, оснащенные искусственным интеллектом, вращаются на 360 градусов — таким образом, мы видим 100% лесных территорий. Однако в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время дополнительно установим еще пять видеокомплексов для усиления контроля», — рассказал губернатор.