РИАМО - 27 мар. В Сергиево-Посадском городском округе в 07:40 в воскресенье произошла дорожная авария с участием трех машин, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«На 93-м км автодороги «Холмогоры» произошло столкновение трех транспортных средств. По предварительной информации, в результате ДТП два человека получили незначительные травмы», - рассказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, обстоятельства данной дорожной аварии устанавливаются.