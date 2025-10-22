Россияне стали выбирать отдых в пользу зарубежных курортов

Египет занял второе место с 23% бронирований, за ним следует Таиланд (12%), где начинается оптимальный сезон после дождей. Внутренний туризм оказался менее востребован — лишь 6,1% путешественников выбрали Россию, несмотря на среднюю стоимость тура в 56 тысяч рублей.

При этом отдых в Турции оказался экономически выгоднее: средняя цена тура составила 217 870 рублей против 231 тысячи в Египте и 245 тысяч в Таиланде.

Параллельно наблюдается ранний спрос на зимние направления — россияне активно бронируют отели в теплых странах, чему способствуют прогнозы о ранней зиме и благоприятный курс доллара.