Росгвардия усилит контроль за деятельностью частных сыщиков

Плановые проверки будут проводиться не чаще одного раза в три года с уведомлением за три рабочих дня, а внеплановые — по жалобам граждан или госорганов при обязательной идентификации заявителя. Контролеры получат доступ к рабочим помещениям, документам и праву выдавать предписания, проверяя договоры с заказчиками, регистрацию в качестве ИП и соблюдение лицензионных требований.

Эксперты отрасли выражают обеспокоенность рисками утечки конфиденциальной информации клиентов и избыточностью регулирования для рынка, где официально работают 615 ИП и 63 юридических лица.

Профессиональное сообщество отмечает, что новые правила могут усложнить ведение бизнеса на фоне ужесточения законодательства о защите персональных данных.