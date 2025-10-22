Вильнюсский аэропорт приостановил работу из-за метеозондов

сегодня в 04:18

Работа международного аэропорта Вильнюса была приостановлена в ночь на 22 октября из-за обнаружения в прилегающем воздушном пространстве многочисленных метеорологических зондов, сообщает РИА Новости .

Как сообщила представитель оператора аэропорта Виталия Роче, чрезвычайная ситуация нарушила движение шести авиарейсов: один самолет вернулся в аэропорт вылета, остальные перенаправлены в Каунас.

По данным национального центра управления кризисами, в литовском воздушном пространстве зафиксированы десятки метеозондов, которые ранее неоднократно использовались организаторами контрабандных поставок сигарет из Белоруссии.

Инцидент произошел на фоне сообщений о падении метеозонда с кириллическими надписями у польского города Ольшатын.