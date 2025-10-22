сегодня в 04:59

Экс-премьер Украины Николай Азаров выступил с предложением о создании временной администрации на два-три года под совместным руководством США и России для урегулирования конфликта, сообщает ТАСС.

Политик заявил, что алгоритм должен включать прекращение огня и формирование переходного органа власти без участия «абсолютно нелегитимного и недоговороспособного режима Зеленского».

Азаров, возглавлявший правительство Украины в 2010-2014 годах, подчеркнул необходимость привлечения представителей украинской стороны, исключая нынешнее руководство страны.

Ранее сообщалось, что Киев может лишиться финансовой поддержки к апрелю 2026 года.