РИАМО - 27 мар. В квартире дома на улице Заводской в поселке Старый Городок Одинцовского округа нашли труп женщины 1971 года рождения с гнилостными изменениями, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские задержали за совершенное преступление мужчину 1977 года рождения. Оно было совершено в ходе совместного распития алкоголя, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, приведшее к смерти потерпевшего».