РИАМО - 27 мар. Медики скорой помощи забрали из дома в деревне Нагорное городского округа Клин мужчину 1961 года рождения с проникающим колото-резаным ранением, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Подмосковью.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за данное преступление задержан мужчина 1977 года рождения. Нападение было совершено во время пьяной ссоры.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».