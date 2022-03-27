РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 мар. Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником и поблагодарил их за службу.

«Шестой год подряд 27 марта в России отмечают День войск национальной гвардии. И сегодня сотрудники этого ведомства продолжают славные традиции своих предшественников», - написал Волков в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что росгвардейцы участвуют в борьбе с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью, обеспечивают общественный порядок и безопасность. Также они охраняют промышленные предприятия, объекты топливно-энергетического комплекса, а еще государственные и режимные объекты.

По словам Волкова, под надежной защитой красногорского отдела вневедомственной охраны находятся 1158 объектов, 1610 квартир и 1772 частных домовладений граждан.

«Благодарю всех сотрудников за самоотверженную службу и нашу безопасность! Желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, счастья, благополучия и мира!» - заключил глава округа.