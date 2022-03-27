РИАМО - 27 мар. За минувшие сутки сильный ветер в столице повалил 49 деревьев, есть поврежденные автомобили. Все деревья распилены и оперативно вывезены, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В мегаполисе на воскресенье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Порывы ветра могут достигать 25 м/с.

Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности.

Жителей Москвы попросили оставаться дома и не выходить на улице в непогоду. Также автомобилистов попросили не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями.