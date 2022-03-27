РИАМО - 27 мар. В трех столичных театрах заработал бесплатный городской Wi-Fi. Эта услуга пользуется спросом у горожан, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Теперь бесплатный Wi-Fi доступен уже в 12 зданиях столичных театров. Городская сеть Wi-Fi востребована у горожан, только в прошлом году к ней подключились более 130 млн раз», - рассказал руководитель проекта «Общегородской Wi-Fi» департамента информационных технологий Москвы Александр Харитонов.

Точки доступа к бесплатному Wi-Fi появились в Московском государственном академическом театре танца «Гжель», Московском молодежном экспериментальном театре под руководством Вячеслава Спесивцева, в Театре Луны и его детской театральной студии «Маленькая Луна».

Подключиться к бесплатному Wi-Fi в столице можно в городских спортивных организациях, на автовокзалах и автостанциях, в социальных учреждениях, коворкингах для предпринимателей. Кроме того, точки доступа расположены на улицах Москвы в пределах Садового и Третьего транспортного кольца.