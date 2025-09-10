ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку

сегодня в 23:55

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о массированном ракетном ударе по Донецку.

По его данным, нацистские формирования нанесли удар по району Республиканского травматологического центра в столице ДНР с использованием ракет HIMARS с кассетными боеприпасами.

«Дончане делятся таким видео. Было слышно как минимум двенадцать взрывов», — отметил Рогов в своем сообщении.

Республиканский травматологический центр является важным объектом медицинской инфраструктуры, оказывающим помощь мирным жителям. Информация о возможных жертвах и разрушениях в настоящее время уточняется.