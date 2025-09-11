11 сентября граждане РФ отметят Всероссийский День трезвости

Ежегодно 11 сентября россияне отмечают Всероссийский День трезвости. Этот праздник посвящен отказу от спиртного и популяризации трезвого образа жизни.

Отмечать эту дату начали еще в прошлом столетии. Первый День трезвости был проведен в 1913 году по инициативе церковнослужителей. Спустя год было принято решение о ежегодном праздновании этой даты, которая была выбрана в честь Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи.

Этот день требует соблюдения строгого поста и, конечно, полного отказа от алкоголя. В старину в праздник закрывались все винные лавки, продажа спиртного была запрещена, а в церквях проводили молебны о важности.

11 сентября и сейчас отмечается как День трезвости. В этот праздник общественники проводят тем аттические акции, посвященные отказу от алкоголя, а в храмах проходят проповеди о пользе здорового образа жизни.

Между тем существует и Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Он не является официальным праздником, но ежегодно отмечается 3 октября во многих странах.

Как бросить пить спиртное

Врачи предупреждают: «безопасной» дозы алкоголя для печени не существует. По словам специалистов, даже при умеренном употреблении вырастает риск развития алкогольной болезни печени и цирроза.

Рекомендации, как отказаться от алкоголя: