На Кубе произошло общенациональное отключение электроэнергии
Куба осталась без света из-за аварии
Энергетическая компания Unión Eléctrica сообщила о полном отключении национальной системы электроснабжения Кубы, пишет ТАСС.
Авария произошла из-за внезапного прекращения работы крупнейшей в стране теплоэлектростанции имени Антонио Гитераса.
Это уже третий масштабный сбой в энергосистеме острова за последний год. Предыдущее общенациональное отключение произошло в марте 2025 года после аварии на подстанции Дьесмеро.
В октябре 2024 года энергосистема страны также выходила из строя несколько раз подряд по аналогичной причине — из-за проблем на ТЭС имени Антонио Гитераса.