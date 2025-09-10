На Кубе произошло общенациональное отключение электроэнергии

Авария произошла из-за внезапного прекращения работы крупнейшей в стране теплоэлектростанции имени Антонио Гитераса.

Это уже третий масштабный сбой в энергосистеме острова за последний год. Предыдущее общенациональное отключение произошло в марте 2025 года после аварии на подстанции Дьесмеро.

В октябре 2024 года энергосистема страны также выходила из строя несколько раз подряд по аналогичной причине — из-за проблем на ТЭС имени Антонио Гитераса.