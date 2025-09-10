Расследование инцидента с Чарли Кирком осложняется противоречивыми данными

Задержанный ранее мужчина, подозревавшийся в причастности к стрельбе во время выступления консервативного активиста Чарли Кирка в Университете Юты, был отпущен.

Как сообщает The New York Times, следствие не нашло доказательств его участия в инциденте. Представитель университета Скотт Троттер подтвердил, что подозреваемый пока не задержан, а полиция продолжает расследование.

Инцидент произошел в момент, когда Кирк отвечал на вопросы аудитории. Согласно CNN, за несколько секунд до выстрела активист обсуждал тему трансгендеров и массовых убийств в Америке. На вопрос из зала о количестве трансгендерных массовых стрелков за последнее десятилетие Кирк ответил: «Слишком много». Затем, после уточнения собеседника о пяти известных случаях, последовал вопрос об общем числе массовых убийц в США. Кирк уточнил: «Считать с бандитскими разборками или без?» — и через мгновение был ранен выстрелом в шею.

В настоящее время состояние Кирка остается тяжелым.