РИАМО - 27 мар. Генеральный директор французской сети «Ашан» Ив Клод отметил, что компания не собирается уходить с российского рынка, это связано с интересами жителей страны. Об этом сообщает Nation News.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал компанию уйти с российского рынка.

Клод ответил на этот призыв тем, что сейчас не стоит стравливать людей между собой. Поэтому сеть продолжит работу в России и будет дальше кормить граждан двух стран.

Также гендиректор отметил, что готов принять общественное мнение и несогласных с этим людей. Он подчеркнул, что компания открыта и действует для гражданского населения.

Из-за начала военной спецоперации на Украине многие западные компании ушли с российского рынка или приостановили работу в стране.