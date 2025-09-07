Самолет-разведчик ВС США Вombardier ARTEMIS II заметили над Черным морем

сегодня в 17:05

В воздушном пространстве над Черным морем заметили американский самолет Bombardier ARTEMIS II, сообщает РИА Новости .

Данные получены с портала Flightradar24.

Этот самолет вылетел из Румынии и принялся летать над Черным морем. Пункт его назначения скрыт.

Самолеты типа Bombardier ARTEMIS II используются для воздушной разведки и наблюдения. Он был модифицирован для нужд американских военных. Также он предназначается для ведения дальней разведки.