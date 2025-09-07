Наталья Рудова удивила поклонников стрижкой и новым цветом волос

Российская актриса театра, кино и телевидения Наталья Рудова в личном блоге опубликовала кадры с фотосессии, на которой предстала в необычном для себя образе, сообщает Super.ru .

На фото 42-летняя актриса с черными волосами и каре. Поклонники сразу заметили необычный стиль Рудовой. Некоторые даже провели параллель с образом голливудской звезды Анджелины Джоли в фильме «Джиа».

Наталья предстала перед камерой в белой рубашке оверсайз. При этом актриса не стала делиться своими мыслями по поводу этого образа, а ограничилась черным сердцем.

Однако не все поклонники оценили ее новый имидж. Одна из фанаток выразила надежду, что это всего лишь парик, подчеркнув, что артистка в образе блондинки ей нравится больше.

