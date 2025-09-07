сегодня в 16:46

Более 40 тыс человек участвовали в крестном ходе в центре столицы

Глава департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков рассказал, что общемосковский крестный ход, который состоялся в воскресенье, собрал свыше 40 тыс. участников, сообщает РИА Новости .

Крестный ход стартовал от храма Христа Спасителя. Его возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Впервые за многие десятилетия прошел… всероссийский крестный ход во главе со Святейшим от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря», — сказал Сучков.

Общая длина маршрута крестного хода составила около 6 км.

После завершения мероприятия был отслужен краткий молебен, а затем патриарх обратился к православным со своим словом.