РИАМО - 27 мар. В Московском регионе 28 марта прибавится до 5 см снежного покрова, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Завтра с утра новая порция снегопада. Выпадет 5 см снежного покрова. Снег будет более ощутимый», - рассказал Тишковец.

По его словам, в настоящее время высота сугробов в Московском регионе достигает 5 см.

В субботу в регионе также идет снег с переменной частотой. Он будет идти до вечера, ожидается выпадение не более 2 мм осадков. Порывы штормового ветра могут достигать 20 м/с.