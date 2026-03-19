Психотерапевт объяснил пользу совместного сна супругов

Совместный сон укрепляет эмоциональную связь партнеров и снижает уровень стресса, однако при храпе и нарушениях сна допустим раздельный режим, сообщает «Вечерняя Москва» .

Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин заявил, что совместный сон помогает укрепить отношения и снизить риск разводов.

«Когда пара спит вместе, в организме вырабатывается окситоцин — „гормон привязанности“, который усиливает чувство близости, доверия и безопасности. Тактильный контакт во сне снижает уровень кортизола, что делает партнеров более спокойными и терпимыми друг к другу», — сказал Фомин.

По его словам, ощущение надежного плеча рядом важно для психики и брака. Эксперт рекомендовал при храпе или нарушениях сна обращаться к врачу, а не отказываться от совместного сна, называя его «инвестицией в эмоциональную связь».

Врач-сомнолог София Черкасова отметила, что раздельный сон может быть нормой, если так комфортнее обоим партнерам. При подвижности во сне иногда помогает ортопедический матрас, но если дискомфорт сохраняется, возможны разные спальни.

«Храп — это не косметический недостаток, а потенциальная угроза здоровью и даже жизни. У трети взрослых храпящих бывают остановки дыхания во сне», — пояснила Черкасова.

Она подчеркнула, что при таких симптомах необходимо обратиться к сомнологу и обсудить проблему, чтобы сохранить отношения и здоровье.

