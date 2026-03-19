В Подмосковье за 5 лет свое жилье получили около 1700 работников бюджетной сферы

По народной программе за последние пять лет собственные квартиры в Московской области получили порядка 1700 специалистов, половина из которых — медицинские работники. Также удалось закрыть жилищный вопрос для сотен педагогов, молодых ученых и представителей других сфер. Общий объем финансирования этих мероприятий превысил 6 млрд рублей, а в бюджете текущего года на эти цели дополнительно заложен еще 1 млрд, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Как отметила депутат Мособлдумы от фракции «Единая Россия» Линара Самединова, тема обеспечения жильем специалистов социальной сферы находится под пристальным контролем.

«Наличие собственной квартиры — базовое условие для выбора места работы, создания семьи и уверенности в завтрашнем дне. В Московской области этот вопрос решается, в том числе, в рамках реализации народной программы „Единой России“», — отметила Самединова.

Она напомнила о механизме социальной ипотеки, где основные финансовые обязательства берет на себя государство: регион оплачивает 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса, а затем на протяжении десяти лет полностью компенсирует сумму основного долга. Специалисту же необходимо выплачивать только проценты по кредиту.

«За последние 5 лет собственное жилье приобрели более 400 учителей. В этом году еще более 70 педагогов, 80 медиков, более 60 ученых и специалистов оборонно-промышленного комплекса, а также тренеров», — сказала депутат.

Эффективность программы подтверждают конкретные примеры. Так, в Балашихе с начала 2025 года благодаря таким мерам поддержки в местные спортивные учреждения пришли работать более 15 высококвалифицированных наставников. Среди них мастер спорта международного класса по легкой атлетике Кристина Угарова, которая уже получила жилищный сертификат.

«После завершения спортивной карьеры я выбрала тренерскую работу, несмотря на всю ее сложность. В Балашихе легкая атлетика была слабо развита, но за пять лет отделение значительно выросло — у меня более 50 воспитанников в начальных и тренировочных группах, среди них кандидаты в мастера спорта, чемпионы и призеры всероссийских соревнований. О программе узнала из рассылки Минспорта и получила одну из квартир. Только Подмосковье так поддерживает молодых тренеров без жилья — это мощный стимул для полной отдачи профессии. Государство ценит развитие массового спорта: мы дарим детям знания и навыки, а взамен получаем комфорт для еще большего энтузиазма», — рассказала Кристина.

Обладательницей сертификата стала и рентгенолаборант Центра лучевой диагностики Коломенской больницы Ольга Агальцева.

«Социальная ипотека дала не только жилье, но и уверенность в завтрашнем дне. Важно, что есть выбор: можно получить квартиру либо сертификат и самому выбрать жилье в удобном для себя месте. Я получила сертификат, сама нашла подходящую мне квартиру и живу в родном городе, рядом со своими близкими», — рассказала Ольга Агальцева.

Помимо ипотеки, для специалистов бюджетной сферы в Подмосковье действует компенсация аренды жилья. Этой мерой сейчас пользуются свыше 16 тыс. медиков, получая до 30 тыс. рублей для одного специалиста и до 45 тыс. для супружеской пары в зависимости от удаленности муниципалитета. Также в 2025 году более 170 медработников бесплатно получили земельные участки под строительство собственного дома.

Московская область уверенно удерживает лидерские позиции в стране по обеспечению жильем льготных категорий граждан. Регион предлагает разнообразные меры поддержки для молодых семей, многодетных, а также семей участников специальной военной операции. Показательно, что Подмосковье стало одним из первых субъектов РФ, где дети-сироты гарантированно получают жилье с 18 лет, тогда как федеральная норма предусматривает такое право лишь с 23 лет.

12 марта в Ростове-на-Дону состоялся окружной отчетно-программный форум «Есть результат!», организованный «Единой Россией». Мероприятие было посвящено выполнению народной программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства, где федеральное правительство отчиталось перед партией о проделанной за пятилетку работе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.