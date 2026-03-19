Экспортерам зерна доначисляют пошлины в несколько миллионов

В настоящее время таможенные службы активно выставляют сельхозэкспортерам после проведения проверок многомиллионные счета на доплату пошлин и штрафных санкций. Основанием для этого служит, по мнению контролеров, некорректное оформление документации при поставках с использованием нескольких видов транспорта.

Среди участников внешнеэкономической деятельности нет консенсуса относительно факта нарушения законодательства, поскольку судебные решения и трактовки разных таможенных управлений сильно расходятся.

Как появляются штрафы

Проверки в основном затрагивают экспортные операции 2024–2025 годов. Ключевых претензий две. Первая касается отсутствия морского коносамента — судового документа, который появляется только после погрузки товара на судно, — в момент подачи декларации. Однако, как поясняют эксперты, при интермодальных перевозках декларировать груз необходимо раньше, до этапа железнодорожной транспортировки, иначе его просто не отправят.

Вторая и более сложная проблема — отказ признавать единой товарной партией поставку в рамках одного контракта и общего счета-фактуры. Таможня настаивает, что в таких случаях нужно было подавать несколько деклараций — на даты фактической отгрузки частей груза, которые могли быть более поздними.

До середины 2025 года ставки экспортных пошлин были плавающими. Теоретически, если бы декларация на часть партии подавалась позже, могла обнаружиться переплата. Но, как правило, проверяющие фокусируются на обратных ситуациях, когда на более поздние даты действовали повышенные ставки, и доначисляют разницу экспортеру.

Разделение партии часто происходит по причинам, не зависящим от отправителя, например, из-за технических неисправностей в пути, что ведет к отправке груза разными судами. Несмотря на наличие у таможни инструментов для отслеживания таких ситуаций, поставка не признается единой, что приводит к доначислениям.

Размеры дополнительных начислений

На практике суммы доначислений огромные. Например, одна компания получила требования на 109 и 62 миллиона рублей. В первом случае решение удалось оспорить в суде. В другом деле сумма дополнительных начислений с пенями достигла 381,6 миллиона рублей. Даже компании, впервые столкнувшиеся с такими претензиями, сообщают о суммах в десятки миллионов рублей, причем требования касаются периодов действия наиболее высоких пошлин.

Россия является одним из мировых лидеров по экспорту зерна, обеспечивая около 21% глобальных поставок. В 2025 году объем экспорта зерновых составил 50 миллионов тонн. На фоне рекордных урожаев и экспорта предыдущих лет, доходы федерального бюджета от зерновых пошлин в 2026 году запланированы в размере 135,8 миллиарда рублей, что почти в 1,8 раза выше показателя 2025 года.

Эксперты отмечают, что массовые проверки экспортеров сельхозпродукции стали регулярной практикой. Чаще под удар попадают не крупные игроки с отлаженными процедурами, а другие участники рынка. При этом в Комитет Госдумы по аграрным вопросам обращения по данной проблеме не поступали.

