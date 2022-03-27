РИАМО - 27 мар. Городской портал «Музейная Москва онлайн» опубликовал виртуальные подборки экспонатов, связанных с театром, из разных столичных музеев. Выставка посвящена Всемирному дню театра. Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

«Виртуальная выставка будет интересна не только поклонникам театрального искусства, а всем, кто интересуется историей и культурой. Пользователи портала «Музейная Москва онлайн» увидят советские афиши и программки к спектаклям, открытки с известными артистами», — сказала заммэра города – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, также можно посмотреть онлайн репортажные фотографии лучших премьер, уникальную коллекцию фарфоровых изделий и многое другое.

Историю развития театрального и циркового искусства в СССР можно посмотреть в подборке из 150 снимков «Мультимедиа-арт-музей». Там зрителям покажут фото постановок и репетиций, которые были сделаны в советские годы. В подборке представлены редкие снимки Майи Плисецкой в спектаклях Большого театра «Раймонда» и «Дон Кихот», портрет Ольги Лепешинской в балете Рейнгольда Глиэра «Медный всадник», архивные кадры выступлений Владимира Дурова и других артистов цирка.

Архитектуру Большого театра можно рассмотреть в онлайн-подборке экспонатов Музея Москвы, туда загружены снимки разных лет. Еще пользователи могут увидеть живописные фото Большого театра, познакомиться с работами художников Сергея Герасимова и Эльвиры Беловой.

Дом-музей Марины Цветаевой в столице представил на экспозицию почтовые открытки с видом известных театров Европы и коллекцию советских театральных программок.

Онлайн-выставка, которую подготовил Дом Н.В. Гоголя, поведает об истории постановок комедии «Ревизор». Можно увидеть театральную программу к 50-летию первого спектакля «Ревизор» в Малом театре (1886 год), старинные фототипии сцен в постановке Московского Художественного театра (1908 год), снимки актеров.

Музей-усадьба «Останкино» подготовила для посетителей портала выставку «Магия старинного театра», которая рассказывает о том, как до наступления века высоких технологий, добивались сценических эффектов, как развивался театральный костюм и создавались декорации.

Уникальную коллекцию изделий из фарфора разместил на портале музей-усадьба «Кусково». На ней можно увидеть фарфоровый бюст Константина Станиславского, скульптуру «Шаляпин в роли Бориса Годунова» и иные предметы.