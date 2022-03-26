РИАМО - 26 мар. Очередная встреча представителей министерства имущественных отношений Московской области с садоводами прошла в городском округе Серпухов в субботу, сообщает пресс-служба министерства.

Всем пришедшим рассказали про дачную амнистию, земельное законодательство и государственную кадастровую оценку, которая проводится в текущем году.

На территории городского округа находятся 263 садовых и дачных товарищества, включающих в себя свыше 20 тыс. земельных участков. Там было выявлено 3980 незарегистрированных объектов.

«Имущество в садовых и дачных товариществах необходимо оформить должным образом. На проводимых встречах представители Минмособлимущества информируют садоводов о способах регистрации имущества, которую можно сделать в рамках дачной амнистии», - отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Она добавила, что результат данных встреч есть. Анализ показывает, что наиболее важными стимулами к регистрации являются юридическая защита имущества в случаях его утраты, изъятия для госнужд и страхования.