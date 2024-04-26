Торговые павильоны вспыхнули в Ставрополье на 1 тыс «квадратов»

Пожар в торговых павильонах произошел в городе Невинномысске в Ставрополье, сообщает Telegram-канал МЧС России.

Площадь возгорания достигла 1 тыс. квадратных метров.

«Около 22.00 в дежурную смену поступило сообщение о пожаре в одном из торговых комплексов в городе Невинномысске. Происходит горение торговых павильонов на площади 1000 квадратных метров», — сказано в публикации.

По информации ведомства, погибших и пострадавших нет. Эвакуация людей не потребовалась. С огнем борются 49 человек при поддержке 17 единиц спецтехники.