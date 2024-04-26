Воздушную тревогу объявили по всей Украине

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Власти всех украинских регионов объявили воздушную тревогу на своей территории, пишет РИА Новости со ссылкой на данные местного министерства цифровой трансформации.

В пятницу вечером сигнал звучал в восьми областях страны на юге, в центре и на востоке.

ВС РФ начали удары по украинской инфраструктуре спустя два дня после теракта на Крымском мосту — 10 октября 2022 года.

Атаки производятся по объектам энергетики и оборонной промышленности. Также целями являются пункты военного управления и связи по всей стране.