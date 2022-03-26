РИАМО - 26 мар. На водных объектах Московской области работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели патрулирование. Жителям региона рекомендовали сейчас не выходить на лед водоемов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сезон зимнего активного времяпровождения подошел к концу, но некоторые жители Подмосковья стараются не упустить последние дни, когда на водоемах еще есть лед. Любители зимних видов спорта выходят на поверхность водохранилищ и рек, не принимая во внимание, что под действием плюсовых температур лед становится рыхлым, пропитывается талой водой», – сказал первый замначальника Московской областной противопожарно-спасательной службы Анатолий Плевако.

Он предупредил, что лед подтачивается снизу течением и теряет свою толщину сразу с двух сторон. Передвижение по такому льду всегда представляет опасность.

Плевако добавил, что дополнительный риск провалиться в воду создают участки, рассверленные рыболовами, потому что старые лунки разрушаются очень быстро, и лед в этих местах похож на кашу, которая может рассыпаться под ногами в самый неожиданный момент.

«Спасатели порекомендовали жителям региона не рисковать жизнью и воздержаться от выхода на поверхность водоемов в период таяния льда, а также напомнили, что лед становится тоньше с каждым днем и следует исключить переходы через затопленные русла на прудах и водохранилищах, особенно если есть повороты и даже самое маленькое течение», – уточнил спасатель.