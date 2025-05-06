В Подмосковье производят шоколадные сувениры к 80-летию Победы в ВОВ

Кондитерская отрасль в Подмосковье — в числе ведущих в АПК. Московская область занимает 1 место в России по объему выпуска кондитерских изделий. В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне региональные производители запустили линейки сувенирной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Например, к знаменательной дате фабрика «Конфаэль» — один из ведущих производителей шоколада и кондитерских изделий, выпустила специальную серию сувениров. В ассортименте — изделия из горького, молочного и белого шоколада, конфеты ассорти, открытки и сладкие фигурки, которые украшены главными символами Победы: изображениями орденов, медалей, цветов и георгиевских лент. Эта коллекция создана в память об истории Великой Отечественной войны, ее участниках и героях.

За 3 месяца с начала года в регионе было выпущено 131,3 тыс. тонн кондитерских изделий — это 29% продукции, произведенной в ЦФО, и более 13% — в России. Кроме этого, в этом году планируется нарастить объем выпуска кондитерских изделий еще на 1,5% к прошлому году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.