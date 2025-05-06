Дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили 57 украинских беспилотников самолетного типа в небе над шестью российскими регионами, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Инциденты произошло во вторник после 18:40 по московскому времени.

Так, 31 вражеский дрон был сбит в небе над Брянской областью, 14 беспилотников ВСУ — над Курской областью, 7 — над Обловской областью, по 2 — над Калужской и Рязанской областями, а также 1 — над Крымским полуостровом.

Ранее с 17:21 до 18:40 по Москве средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников самолетного типа в небе над Московским регионом, а также Калужской и Тульской областями.