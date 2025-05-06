Смена «Юные патриоты Подмосковья» впервые стартовала в «Авангарде»

С 5 мая на базе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» стартовала первая смена «Юные патриоты Подмосковья» для участников программы «Орлята России». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

На протяжении недели 600 школьников младших классов вместе со своими классными руководителями погрузятся в насыщенную программу, объединяющую обучение, творчество и патриотическое воспитание.

«Эти ребята — настоящие молодые лидеры. Они не просто прошли программу „Орлята России“, а уже показали себя в деле, проявили инициативу, стремление к развитию и командной работе. Именно с таких юных патриотов начинается будущее Подмосковья», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

По словам министра, смена направлена на воспитание у детей уважения к ключевым жизненным ценностям: Родине, семье, дружбе, познанию, природе и здоровому образу жизни. Программа помогает участникам развивать самостоятельность, навыки общения, безопасного поведения и командной работы. Каждый день ребят ждут яркие творческие и познавательные мероприятия.

Особое внимание в рамках смены уделено событиям, приуроченным к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В программе:

концерт с участием Творческого ЮнАрмейского Союза города-героя Севастополя и ансамбля «Андреевский флаг» Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова;

фестиваль хоров «Взводные песни Орлят России»;

просмотр Киноурока, рекомендованного Министерством просвещения РФ;

акция «Бессмертный полк»;

прямая трансляция Парада Победы.

Организаторами смены выступают министерство образования Московской области, региональный ресурсный центр «Навигаторы Детства», региональное отделение Движения Первых и учебно-методический центр «Авангард».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.