Порядка 100 тыс жителей Подмосковья приняли участие во всероссийском субботнике

26 апреля на территории Московской области прошел Всероссийский субботник, который объединил порядка 100 тыс. неравнодушных жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

«В этом году мы совместно с муниципалитетами организовали более 700 точек проведения субботников. Результаты превзошли все наши ожидания. Жители собрали свыше 60 тыс. куб. м отходов — это на 40 тыс. больше, чем в прошлом году» — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Итоги субботника в цифрах:

отремонтировано и покрашено более 4 тыс. малых архитектурных форм — скамеек, спортивных площадок и детских игровых зон;

посажено порядка 3 тыс. деревьев и более 4 тыс. кустарников;

обустроено свыше 400 клумб.

Лидерами по сбору отходов стали:

округ Пушкинский — более 2 тыс. м3;

Балашиха — более 1,6 тыс. м3;

Кашира — более 1,5 тыс. м3;

Одинцовский округ — более 1 тыс. м3;

Люберцы — порядка 1 тыс. м3.

В уборке было задействовано более 800 тыс. единиц инвентаря.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.