РИАМО - 26 мар. Минобороны РФ сообщило, что азербайджанские военные зашли в зону ответственности миротворческого российского контингента в Нагорном Карабахе, передает Nation News.

При помощи беспилотника Bayraktar 24-25 марта азербайджанские военные нанесли 4 удара по подразделениям Карабаха, которые расположены рядом с населенным пунктом Фурух.

На сегодняшний день командование миротворцев РФ делает все возможное для урегулирования ситуации. Россия направила Азербайджану призыв к отводу своих сил.

Нагорный Карабах занимает восточные и юго-восточные горные и предгорные районы Малого Кавказа. Первая Карабахская война была в 1992-1994 годах, вторая - в сентябре-ноябре 2020 года.