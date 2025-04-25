Поезда не идут на семь станций: в метро Петербурга произошел масштабный сбой

В метрополитене Санкт-Петербурга произошел сбой на «синей» ветке. Поезда штатно следуют только от станции «Парнас» до «Технологического института», сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу городской подземки.

Составы временно не ходят от «Технологического института» до «Купчино», которые разделяют шесть станций. На время сбоя петербуржцев попросили воспользоваться другими станциями метро или наземным транспортом.

«От станции „Купчино“ до станции „Парнас“ движение поездов осуществляется с увеличенными интервалами», — добавили в пресс-службе метрополитена.

Утром сбой также произошел на «фиолетовой» ветке метро Москвы.