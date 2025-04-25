Будто горит нефть: машина вспыхнула на трассе в Раменском

В Раменском загорелась машина на трассе

Очевидцы опубликовали видео, как автомобиль загорелся на трассе в городском округе Раменское Московской области. По их данным, происшествие случилось на 160-м километре ЦКАД, сообщается в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва и МО» .

На опубликованных кадрах видно, что крупный пожар охватил автомобиль прямо на трассе. От горящего транспорта в небо вздымаются облака черного дыма.

Причины и обстоятельства пожара на трассе пока неизвестны. Сведений о наличии пострадавших не поступало.

Тем временем два грузовика столкнулись на ЦКАД перед Звенигородом. Авария привела к полной блокировке движения по кольцевой автодороге в направлении города.

