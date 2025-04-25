ДТП в Подмосковье: ЦКАД встал из-за столкнувшихся фур

Два грузовика столкнулись на ЦКАД перед Звенигородом

На Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в районе Звенигорода произошло столкновение двух грузовых автомобилей, сообщает сайт MK.Ru .

Авария с участием двух фур привела к полной блокировке движения по ЦКАД в направлении Звенигорода.

На этом участке образовался огромный затор. Автомобилистам рекомендуется воспользоваться объездными путями.

Информации о пострадавших в результате ДТП не поступало. Причины и детали аварии выясняются сотрудниками Госавтоинспекции.