РИАМО - 27 мар. В Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске в воскресенье отметят День работника культуры, Всемирный день театра и 90-летие учреждения. В рамках праздника будут награждены работники учреждений культуры, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Праздник начнется в 16:00. Министр культуры региона Елена Харламова и ректор Российского института театрального искусства – ГИТИС Григорий Заславский подпишут соглашение.

«У Московского областного театра драмы и комедии богатая история. В разные годы на его сцене выступали такие выдающиеся актеры как Михаил Жаров, Валентина Серова, Людмила Целиковская, Евгений Евстигнеев, Андрей и Григорий Абрикосовы, Татьяна Пельтцер», – сообщила Харламова.

Кроме того, в театре вручат награды лучшим работникам областных учреждений культуры и организаций допобразования. Еще награды получат лауреаты региональных литературных премий им. М.М. Пришвина и им. Роберта Рождественского прошлого года.