РИАМО - 26 мар. Международная экоакция «Час Земли» началась в Москве и Московской области. Для того, чтобы принять участие в ней, нужно выключить свет и электроприборы на 1 час – с 20:30 до 21:30.

Россия принимает участие в «Часе Земли» в 14-й раз. В акции поучаствуют не только местные жители, но и крупные компании и учреждения.

Так, административные, культурные и спортивные строения Московской области на час отказались от архитектурно-художественной подсветки. Внутреннее и наружное освещение отключили в филиалах и отделениях «Мособлэнерго», на 73 территориях «Мособлгаза» и других объектах.

Также подсветка на час погасла на Останкинской башне, МЦК, МЦД и московских вокзалах.

Акция «Час Земли» – самое массовое экособытие в мире. К ней каждый год к присоединяются свыше 2 млрд человек. Основная цель – сформировать у людей ответственное отношение к ресурсам, природе и энергопотреблению.