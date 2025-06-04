VG: норвежские власти назвали прошедший ЧМ по лыжным видам спорта катастрофой

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Норвежские власти заявили, что прошедший в стране чемпионат мира по лыжным видам спорта стал экономической катастрофой, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на VG.

Соревнования раскритиковал глава финансового департамента Тронхейма Кьетил Рейнскоу. По его словам, организаторы чемпионата в январе рассчитывали получить прибыль в размере 30 млн норвежских крон (2,6 млн евро).

Однако чемпионат стал убыточным. По словам Рейнскоу, дефицит составил «двузначное число миллионов крон». Точное число он не назвал, но отметил, что это привело Норвегию к экономической катастрофе.

В материале VG говорится, что убыток мог составить 34 млн норвежских крон (около 2,9 млн евро).

Чемпионат мира по лыжным видам спорта прошел в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта.

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