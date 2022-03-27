РИАМО - 27 мар. Управление ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве в воскресенье не будет предоставлять госуслуги гражданам по регистрации машин и выдаче водительских удостоверений во всех подразделениях мегаполиса, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

Данное ограничение связано с техническими работами, которые проводят на информационных ресурсах МВД страны.

При этом административные процедуры Госавтоинспекции, которые не связаны с работой информационной системы, будут выполняться штатно.

Москвичи, записавшиеся на прием на воскресенье, смогут обратиться за указанными услугами в другие рабочие дни в электронном виде и в порядке живой очереди.​