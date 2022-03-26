РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 мар. Преподаватель по классу фортепиано детской школы искусств Королева Ирина Минаева получила звание «Заслуженный работник культуры Московской области», сообщает пресс-служба городской администрации.

Глава Королева Игорь Трифонов поздравил работников культуры с профессиональным праздником и вручил представителям творческих специальностей почетные грамоты, письма и благодарности министерства культуры Московской области и главы городского округа Королев.

Почетное звание «Заслуженный работник культуры Московской области» получила преподаватель по классу фортепиано детской школы искусств Ирина Минаева.

В своем выступлении Игорь Трифонов поблагодарил работников культуры за то, что жители наукограда получают возможность слушать хорошую музыку, читать мировую литературу, восхищаться стихами и драматическим искусством, любоваться произведениями живописи.

«Культура – это универсальное средство коммуникаций, ориентир и основа всей жизни. Именно в культуре, как говорит наш президент, концентрируется историческая память и духовная энергия народа, и служить ей – особая, благородная и ответственная миссия», - сказал Трифонов.