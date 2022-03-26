РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 мар. В торговых сетях Королева продолжаются проверки на наличие сахара и круп. В некоторых из них обнаружили дефицит сахара, но запасы быстро пополняются, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель общественной палаты Ольга Корнеева.

В Королеве продолжаются проверки торговых сетей. В магазинах торговых сетей «Пятерочка»: ул.Академика Легостаева, 8, «Магнит семейный»: пр.Космонавтов, 47/16, «Перекресток»: пр.Космонавтов, 41, к.1 мониторинговая группа общественной палаты совместно с управлением потребительского рынка и услуг администрации города проверили наличие товаров первой необходимости. Речь идет о молочной продукции, хлебобулочных изделиях, сахаре, гречки и подсолнечном масле.

«Гречневую крупу проверка нашла во всех магазинах, кроме «Пятерочки». Сахарный песок был в наличии только в «Перекрестке», - сказала Корнеева.

Заведующие супермаркетов «Пятерочка» и «Магнит семейный» отсутствие сахара на полках магазинов пояснили тем, что еще имеется повышенный спрос на сахар и на некоторые товары бакалейной группы, но он пополняется.

Магазины работают в обычном режиме, ажиотажного спроса в торговых сетях нет.