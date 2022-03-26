РИАМО - 26 мар. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что оскорбления Владимира Путина со стороны американского лидера Джо Байдена сужают окно возможностей для налаживания отношений между странами, передает ТАСС.

Очередное оскорбление в адрес Путина Байден произнес в субботу в Польше во время посещения лагеря украинских беженцев.

Официальный представитель Кремля отметил, что президент США должен сохранять трезвость в отношениях Москвы и Вашингтона.

«И, конечно, каждый раз подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений при нынешней администрации (США). Надо себе отдавать отчет в этом», - сказал представитель Кремля.