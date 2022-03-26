РИАМО - 26 мар. Сильный ветер, обрушившийся на столицу в субботу днем, повалил 35 деревьев. Есть поврежденные машины, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, также они демонтируют поврежденные ветром конструкции. В этой работе задействовано необходимое число людей и техники.

Непогода останется в городе и 27 марта. В столице объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Порывы ветра будут достигать до 25 м/с.

Ранее москвичам посоветовали не выходить на улицу во время непогоды.