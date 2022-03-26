РИАМО - 26 мар. Жителей столицы предупредили о непогоде. В городе с 00:00 до 08:00 27 марта прогнозируется сохранение северо-западного ветра порывами 15-20 м/с. Также с 08:00 до 18:00 27 марта порывы ветра могут усилится до 25 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Кроме того, в мегаполисе прогнозируются снег, метель, на дорогах ожидается гололедица.

Водителям при управлении авто в непогоду советуют значительно уменьшить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных обгонов, перестроений, опережений. Еще рекомендуется парковать авто подальше от деревьев.

Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице, также не следует укрываться от непогоды под деревьями.

Москвичам посоветовали быть внимательными и осторожными, не оставлять детей без присмотра.