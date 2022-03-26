РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мар. В субботу в подмосковном Подольске прошел автопробег «Мы вместе», в нем приняло участие более 150 человек примерно на 60 машинах с символикой РФ, сообщила «РИАМО в Подольске» председатель комитета по делам молодежи Ольга Соколова.

Автопробег организовал комитет по делам молодежи администрации округа в поддержку выполнения специальной операции Вооруженными силами РФ по демилитаризации и денацификации Украины.

Колонна выдвинулась около полудня от концертного зала администрации. Маршрут до мемориального комплекса в деревне Кузовлево составил 49 км. Там состоялось возложение цветов к братским могилам.

Участники использовали символику российского государства и буквы Z, нанесенные на одежду или использованные в атрибутике, флаги организаций, фирменные куртки, ветровки, толстовки, кепки с логотипом и другой символикой.